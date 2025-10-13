"إحنا مش زي المغرب".. حلمي طولان يتحدث عن خسارة منتخب المحليين

أكد حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني، أن فريقه سوف يتعلم من الأخطاء التي وقع فيها خلال مواجهة المغرب، مؤكدا أنه استطاع تقديم أداء جماعي جيد في مواجهة البحرين الودية الأخيرة، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العرب.

وأوضح "طولان" في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية: "المغرب لديهم العديد من المحترفين، ويلعبون معًا منذ 4 سنوات، نحن لسنا مثلهم".

وأضاف: "منتخب مصر الثاني تكون منذ شهرين فقط، أول معسكر لنا كان في شهر 9 الماضي، لمدة 9 أيام، والمعسكر الحالي بنفس المدة، ولعبنا مباراتين وديتين في كل معسكر".

وأكمل: "لا نزال في البداية، بينما المغرب استدعت المحترفين الذين يلعبون في مصر، وهم لاعبين على مستوى عال جدًا، وكانت مباراة قوية، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة التعادل، لكننا استقبلنا هدفين في آخر دقيقتين".

وتابع: "الخسارة ليست مشكلة، نحن نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها، وأعتقد أننا تداركنا بعض الأخطاء في مواجهة البحرين، ونحن مهتمون بمواجهة المنتخبات القوية مثل المغرب، الجزائر، تونس والبحرين".

وشدد: "الهدف من تلك المواجهات هو الاستعداد بشكل جيد، ونكتشف الأخطاء التي نستطيع تصحيحها خلال المعسكرات والمباريات المقبلة".

واختتم تصريحاته: "قدمنا مباراة جيدة وأداء جماعي، وسجلنا 4 أهداف ملعوبة، ومنتخب مصر يستحق الشكر والتقدير، المغرب بلد نحبها كثيرًا وهي بلد جميلة ونظيفة، ونشكرهم على حسن الضيافة".