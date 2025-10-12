بالصور- حكم مباراة في كفر الشيخ يرفض بدء مباراة قبل فحص جهاز الصدمات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مباراة شباب قلين ونادي دسوق في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث إصرار طاقم تحكيم المباراة على فحص جهاز الصدمات الخاص بالإسعاف قبل بدء المباراة.

وكانت لجنة المسابقات قررت تعيين طاقم التحكيم المكون من أحمد عبدالرازق، حكمًا للساحة، ومحمود فتوح، مساعد أول، وحمدي طارق، مساعد ثان، من منطقة الإسكندرية لكرة القدم، لإدارة المباراة، وتعيين صبري القارب، مراقبًا للمباراة.

وقبل بداية المباراة وأثناء نزول طاقم التحكيم لأرض ملعب مركز شباب قلين أصر حكم المباراة أحمد عبدالرازق، على فحص أجهزة الإسعافات المطلوبة في تأمين المباراة طبيًا في مقدمتها جهاز "الصدمات" وفقًا لتعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم.

ودخل الحكم في مناقشة مع المسعف المكلف بتأمين المباراة طبيًا حول فحص جهاز الصدمات وكيفية تشغيله، والتعامل معه في حالة الاحتياج له أثناء سير المباراة فيما وجه حكم المباراة معاونيه محمود فتوح، وحمدي طارق بالتنبيه الجيد في حالة حدوث التحامات بين اللاعبين تمهيدًا للاحتياج إلى جهاز الصدمات.

وفي سياق آخر نجح فريق الكرة بنادي دسوق الرياضي في الفوز على مضيفه فريق مركز شباب قلين بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد دسوق إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد شباب قلين إلى

أحرز لدسوق رامي أباظة في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وتعادل محمود إبراهيم لاعب شباب قلين في الدقيقة 42 من زمن الشوط الثاني، وفي الدقيقة 45 من نفس الشوط يضيف فارس إبراهيم الهدف الثاني لفريقه نادي دسوق.