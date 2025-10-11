مباريات الأمس
مصدر لمصراوي: تمت دعوة مرموش لحضور احتفالية منتخب مصر

كتب : هند عواد

04:29 م 11/10/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (3)
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (1)
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش من مباراة مصر وسيراليون
  • عرض 8 صورة
    لاعب منتخب مصر ومانشستر سيتي عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش من معسكر منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش لاعب منتخب مصر

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو.

وغاب عمر مرموش عن معسكر منتخب مصر الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مصر وبوركينا فاسو، وذلك بكدمة في أربطة الركبة.

وقال المصدر لمصراوي: "تمت دعوة عمر مرموش لحضور احتفالية التأهل إلى كأس العالم، كما وجهنا الدعوة إلى رؤساء ومجالس الإدارات السابقة".

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو، في العاشرة مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش منتخب مصر احتفالية منتخب مصر مصر وغينيا بيساو

