مصدر لمصراوي: تمت دعوة مرموش لحضور احتفالية منتخب مصر

من هو يوسف حسن لاعب الزمالك السابق بعدما خطف الأنظار مع والدته؟

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو.

وغاب عمر مرموش عن معسكر منتخب مصر الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مصر وبوركينا فاسو، وذلك بكدمة في أربطة الركبة.

وقال المصدر لمصراوي: "تمت دعوة عمر مرموش لحضور احتفالية التأهل إلى كأس العالم، كما وجهنا الدعوة إلى رؤساء ومجالس الإدارات السابقة".

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو، في العاشرة مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.