

أعلن نادي إيجل نوار البوروندي تفاصيل مباراته أمام نظيره الأهلي التي ستجمعهما ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار

نادي إيجل نوار أعلن عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت مواجهة الأهلي على ملعب إنتواري، في بوجمبورا عاصمة بوروندي في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت مصر، الثالثة بالتوقيت المحلي في بوروندي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار فجر يوم الخميس الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، حيث يواجه إيجل نوار يوم السبت الذي يليه مباشرة.

