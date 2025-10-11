مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
18:00

ميكال

جميع المباريات

"الموعد والملعب" .. إيجل نوار البوروندي علن تفاصيل مباراته مع الأهلي

كتب : مصراوي

04:27 م 11/10/2025

فريق الأهلي

أعلن نادي إيجل نوار البوروندي تفاصيل مباراته أمام نظيره الأهلي التي ستجمعهما ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار

نادي إيجل نوار أعلن عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت مواجهة الأهلي على ملعب إنتواري، في بوجمبورا عاصمة بوروندي في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت مصر، الثالثة بالتوقيت المحلي في بوروندي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار فجر يوم الخميس الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، حيث يواجه إيجل نوار يوم السبت الذي يليه مباشرة.

اقرأ أيضًا:

"ابني رجع زي الأول".. والدة صفقة الزمالك الغامضة تخطف الأضواء.. ورد غير متوقع للاعب

"يحمل 4 جنسيات".. لاعب برايتون الإنجليزي يقترب من منتخب مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيجل نوار و الأهلي إيجل نوار ضد الأهلي موعد مباراة إيجل نوار والأهلي دوري أبطال أفريقيا

