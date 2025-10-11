كشف عضو لجنة المحترفين باتحاد الكرة، وسيم أحمد، عن اقتراب انضمام لاعب برايتون الإنجليزي يونس إبراهيم من الانضمام لصفوف منتخب مصر للشباب مواليد 2007 الذي يقوده المدرب وائل رياض.

وأشار وسيم في تصريحات لقناة أون سبورت 2 مساء أمس الجمعة، إلى أن اللاعب يحمل 4 جنسيات وهي المصرية نسبة لوالديه والمغربية نسبة لجدته وكذلك الجنسيتين الإنجليزية والأسترالية.

وأضاف عضو لجنة المحترفين باتحاد الكرة:" يونس إبراهيم لاعب مميز وهو اكتشاف جديد للكرة المصرية، واستطعنا حسم ملفه بشكل مبكر ونستهدف انضمامه لمعسكر منتخب مصر مع وائل رياض قريباً".

وأتم وسيم تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب هو حديث الصحافة الإنجليزية بعدما سجل هدفين بمرمى أرسنال من ركلتين حرتين من أصل 3 تسديدات ثم سجل 3 أهداف بعد 3 أيام خلال مباراتهم أمام برمنجهام من ركلة ركنية وركلة جزاء ولعب مفتوح:" هو لاعب أعسر ويجيد تنفيذ الركلات الثابتة ومنذ أيام تم تصعيده لفريق تحت 21 عاما وسجل هدف الفوز في مباراة ودية".

اقرأ أيضًا:

من هو يونس إبراهيم موهبة برايتون المنتظرة في منتخب مصر؟

"ابني رجع زي الأول".. والدة صفقة الزمالك الغامضة تخطف الأضواء.. ورد غير متوقع للاعب

"أثبت أنه أخ أكبر".. 21 صورة ترصد قوة علاقة محمد صلاح وأشقائه

بعد مطالبتهم باعتزاله.. معلومات عن أبناء كريستيانو رونالدو