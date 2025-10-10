مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

الأهلي يكشف حقيقة تعرض لاعبه لإصابة مزمنة

كتب : هند عواد

10:29 ص 10/10/2025
    أشرف داري ومحمد شريف
    سقوط أشرف داري في إحماءات الأهلي
    أشرف داري
    ياسر إبراهيم وأشرف داري بقميص الأهلي الثالث
    أشرف داري من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
    أشرف داري وياسر إبراهيم
    أشرف داري
    أشرف داري

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة تعرض المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإصابة مزمنة.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أشرف داري مدافع دولي مع منتخب المغرب، وإصاباته ليست في مكان واحد".

وأضاف: "هذا مطمئن نظرا لعدم وجود إصابة مزمنة في مكان واحد، داري تعرض لإصابة جديدة عبارة عن تمزق بوتر العضلات أسفل البطن فتق رياضي".

واختتم: "وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات أخرى، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة، وموعد عودته".

