الأهلي يكشف حقيقة تعرض لاعبه لإصابة مزمنة

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة تعرض المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإصابة مزمنة.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أشرف داري مدافع دولي مع منتخب المغرب، وإصاباته ليست في مكان واحد".

وأضاف: "هذا مطمئن نظرا لعدم وجود إصابة مزمنة في مكان واحد، داري تعرض لإصابة جديدة عبارة عن تمزق بوتر العضلات أسفل البطن فتق رياضي".

واختتم: "وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات أخرى، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة، وموعد عودته".

