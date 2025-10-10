الأهلي يكشف حقيقة تعرض لاعبه لإصابة مزمنة
كتب : هند عواد
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة تعرض المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإصابة مزمنة.
وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أشرف داري مدافع دولي مع منتخب المغرب، وإصاباته ليست في مكان واحد".
وأضاف: "هذا مطمئن نظرا لعدم وجود إصابة مزمنة في مكان واحد، داري تعرض لإصابة جديدة عبارة عن تمزق بوتر العضلات أسفل البطن فتق رياضي".
واختتم: "وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات أخرى، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة، وموعد عودته".
اقرأ أيضًا:
موعد مؤتمر الأهلي الصحفي لتقديم جيس ثورب
"ربع النهائي بأكثر من 42 ألف".. ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026