مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

موعد مؤتمر الأهلي الصحفي لتقديم جيس ثورب

كتب : مصراوي

09:30 ص 10/10/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يستعد الأهلي لتقديم مدربه الدنماركي الجديد جيس ثورب لوسائل الإعلام عبر مؤتمر صحفي.

موعد مؤتمر تقديم جيس ثورب

الأهلي من المقرر أن يعقد مؤتمرًا بمقره في الجزيرة عند الثالثة عصر اليوم الجمعة لتقديم المدرب صاحب الـ 55 عامًا.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف، ومدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين؛ للحديث عن تفاصيل التعاقد وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم أمس الأربعاء التعاقد مع المدرب الدنماركي صاحب الـ 55 بعقد لمدة عامين ونصف العام.

جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد مؤتمر جيس ثورب الأهلي

