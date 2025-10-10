موعد مؤتمر الأهلي الصحفي لتقديم جيس ثورب

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يستعد الأهلي لتقديم مدربه الدنماركي الجديد جيس ثورب لوسائل الإعلام عبر مؤتمر صحفي.

موعد مؤتمر تقديم جيس ثورب

الأهلي من المقرر أن يعقد مؤتمرًا بمقره في الجزيرة عند الثالثة عصر اليوم الجمعة لتقديم المدرب صاحب الـ 55 عامًا.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف، ومدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين؛ للحديث عن تفاصيل التعاقد وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم أمس الأربعاء التعاقد مع المدرب الدنماركي صاحب الـ 55 بعقد لمدة عامين ونصف العام.

