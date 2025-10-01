برنامج منتخب مصر لمعسكر أكتوبر استعداداً لتصفيات المونديال

كتب - نهى خورشيد

أعلن الكابتن إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تفاصيل معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم 5 أكتوبر الجاري، استعداداً لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح حسن أن المنتخب سيغادر إلى المغرب يوم 6 أكتوبر لمواجهة منتخب جيبوتي في الثامن من الشهر نفسه، على أن يعود إلى القاهرة في التاسع من أكتوبر لمواصلة التدريبات.

ويختتم المنتخب مبارياته في التصفيات بمواجهة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان منتخب مصر خاض خلال معسكر سبتمبر الماضي مواجهتين، فاز خلالهم على إثيوبيا بهدفين دون، فيما تعادل مع بوركينا فاسو في المرحلة الثامنة من تصفيات المونديال.