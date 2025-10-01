خاص.. الزمالك يتحقق من فيديو شيكو بانزا ورد مفاجئ للاعب

هشام جمال ليس الأول.. نجوم الفن في مجالس إدارات الأهلي والزمالك

قام مسؤولي نادي الزمالك، بالتواصل مع الأنجولي شيكو بانزا من أجل معرفة توقيت الفيديو الذي نشره اللاعب خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي.

وظهر شيكو بانزا خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرتديًا "شورتًا أبيض وعاري بدون تيشيرت"، ويرقص على إحدى الأغاني بشكل أثار الجدل.

وأثار فيديو اللاعب غضب جماهير الزمالك في هذا التوقيت، خاصة وأنه يأتي بعد خسارة الأبيض من الأهلي، علاوة على أن شيكو بانزا أيضا لا يشارك في المباريات بسبب الخلاف مع المدير الفني للفريق يانيك فيريرا.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن اللاعب نفى لجون إدوارد المدير الرياضي، أن يكون تصوير هذا الفيديو في الفترة الحالية، مؤكدا أنه قديم وما يتردد عن تعمده استفزاز الجماهير أمر غير صحيح على الإطلاق.

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.