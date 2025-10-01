"عاري وبيرقص".. شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك (فيديو)

مؤلمة.. أول تعليق لخوان بيزيرا بعد هزيمة الزمالك من الأهلي

أثار الأنجولي، شيكو بانزا الغضب من جماهير الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر شيكو بانزا خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرتديًا "شورتًا أبيض وعاري دون تيشرت"، ويرقص على إحدى الأغاني بشكل أثار الجدل.

ويرى جماهير الزمالك أن ما يفعله اللاعب في هذا التوقيت، أمر غريب، خاصة وأنه يأتي بعد خسارة الأبيض من الأهلي، علاوة على أن شيكو بانزا أيضا لا يشارك في المباريات بسبب الخلاف مع المدير الفني للفريق يانيك فيريرا.

وكان يانيك فيريرا، قرر استبعاد شيكو بانزا، لاعب الفريق من مواجهة الأهلي الماضية، نظرا لتراجع مستواه بشدة، واعتراضه على عدم الحصول على مستحقاته في الفترة الأخيرة.

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.