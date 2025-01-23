5 صور لأحمد حسام ميدو بالجلابية يستعرض مهاراته

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام موردن سبورت

تعليق مثير للجدل من هيثم فاروق بعد هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، مقطع فيديو له وهو يستعرض مهاراته الكروية في إحدى المناطق الصحراوية.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صور له بالجلابية، معلقًا عليها "عندما تجد الجمال في الطبيعة".

ونشر مقطع صغير وهو يستعرض مهاراته مرتديًا جلابية.

في سياق متصل علق ميدو على انضمام عمر مرموش، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمدة 5 سنوات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب "ميدو" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ألف مبروك لعمر مرموش الانضمام لنادي عظيم مانشستر سيتي والعمل مع مدرب عظيم، جوارديولا".

أضاف: "واثق من نجاحه في البريميير ليج يمتلك كل مقومات النجاح السرعة القوة والقدرة على التسجيل من نصف فرصة بالإضافة لتميزه في الكرات الثابتة".

وأتم تصريحاته: "والأهم أن عقليته عظيمة مثل محمد صلاح وقابل للتطور لازم كلنا نشتغل أن يكون عندنا 30 لاعيب في الخمس دوريات الكبرى مصر تمتلك المواهب يبقى التخطيط الجيد".