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"زوج أختي".. نادر السيد ينعى العقيد فتحي سويلم

10:02 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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كتب - محمد القرش:

نعى اللاعب السابق لنادي الأهلي والزمالك، نادر السيد، زوج ابنة خالته العقيد فتحي سويلم الذي توفي اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

وكتب نادر عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "البقاء والدوام لله كان إنسان جميل، العقيد فتحي سويلم زوج اختي، بنت خالي منى عمريه، وأبو فريدة وتيا".

وأضاف: "وفاة في مهمة وطنية وضحى بنفسه علشان الحق وحماية الناس في بنك مصر فرع الفيوم، دعواتكم وربنا يتقبله من الشهداء، فخورين بيه طول العمر، الله يرحمه ويتقبله بمغفرته".

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا رسميا صباح اليوم الثلاثاء، وقالت فيه إن القوات الأمن اتجهت إلى البنك من أجل فض مشاجرة بين أحد العملاء والموظفين، وتعرض العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم) للإصابة بآلة حادة كانت بحوزته، مما أسفر عن استشهاده.

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نادر السيد لاعب الاهلي لاعب الزمالك العقيد فتحي سويلم بنك مصر فرع الفيوم استشهاد العقيد فتحى سويلم
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