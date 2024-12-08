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وزير الرياضة يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري

04:01 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    وزير الرياضة مع محافظ بورسعيد
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    وزير الرياضة في محافظة بورسعيد
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    وزير الرياضة في بورسعيد
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كتب- محمد خيري:

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى ديوان عام محافظة بورسعيد، وكان في استقباله اللواء أركان حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمتابعة العمل في استاد النادي المصري، وتذليل أية عقبات أمام المشروع لإنجاز الأعمال وإنهاء الإنشاءات.

وعقب وصوله، التقى وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد بنواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لمناقشة الوضع الإنشائي الحالي لاستاد النادي المصري، بحضور ممثلي الشركة المنفذة "وادي النيل"، ⁠استشاري المشروع "الفنية العسكرية"، ممثل النادي المصري، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

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وزير الرياضة بورسعيد استاد المصري الدكتور أشرف صبحي
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