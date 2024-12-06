"بطائرة خاصة".. بعثة الزمالك تسافر تغادر إلى نيجيريا (صور)

كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة منذ قليل، في طريقها إلى نيجيريا، استعداداً لمواجهة إنيمبا النيجيري، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، بعثة الفريق، التي سافرت على متن طائرة خاصة، لتوفير سبل الراحة للاعبين، قبل مواجهة إنيمبا.

ويستعد الزمالك لمواجهة، إنيمبا، في السادسة مساء الأحد المقبل 8 ديسمبر، على ستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، في الجولة الثانية من المسابقة، وكان الفريق فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي، بنتيجة 2-0.

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