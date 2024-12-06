لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

- -
18:00

الترجى الرياضي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

مايوركا

الدوري الفرنسي

اوكسير

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"بطائرة خاصة".. بعثة الزمالك تسافر تغادر إلى نيجيريا (صور)

11:23 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جوميز وأحمد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 10 صورة
    عمر جابر مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 10 صورة
    أحمد سليمان مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 10 صورة
    مصطفى شلبي مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 10 صورة
    مصطفى الزناري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 10 صورة
    محمد عواد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة منذ قليل، في طريقها إلى نيجيريا، استعداداً لمواجهة إنيمبا النيجيري، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، بعثة الفريق، التي سافرت على متن طائرة خاصة، لتوفير سبل الراحة للاعبين، قبل مواجهة إنيمبا.

ويستعد الزمالك لمواجهة، إنيمبا، في السادسة مساء الأحد المقبل 8 ديسمبر، على ستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، في الجولة الثانية من المسابقة، وكان الفريق فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي، بنتيجة 2-0.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

لاعب الأهلي الأسبق: عبدالله السعيد أفضل لاعب في مصر حاليا

نادي الزمالك مطار القاهرة نيجيريا كأس الكونفدرالية الأفريقية أحمد سليمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الجيزة": غلق كلي لمحور ٢٦ يوليو لمدة 7 أشهر من هذا الاتجاه
بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي بالدنمارك