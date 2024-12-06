"تمنينا مواجهة ميسي".. محمد الشناوي يعلق على مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مجموعة الأحمر في كأس العالم للأندية 2025، والتي ضمت بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "نحن في مجموعة متوازنة وتضم فرق كبيرة، والأهلي لديه خبرة المباريات الكبيرة، خاصة أنه سبق وواجه بالميراس، والفريق لديه فرصة لتقديم عروض قوية والذهاب إلى مكان مميز في البطولة، لكن الهدف الأساسي هو التركيز على تجاوز الدور الأول كمرحلة أولى بالبطولة".

وأضاف: "الفريق سوف يستعد جيدا لهذه المواجهات، وكل فرق المجموعة قوية، ولديها عناصر مميزة، واللاعبين حرصوا على متابعة القرعة معًا، وتمنوا مواجهة فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي، ولديهم رغبة في مواجهة فرق عالمية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس، بعد أن واجهنا بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني، مشاركة الأهلي وسط كوكبة من الأندية العالمية تدعو للفخر الشديد، البطولة فرصة لرفع اسم الأهلي في المحافل العالمية، خاصة بعد النجاحات الأفريقية".

وأوضح: "الأجواء في البطولات الكبيرة فرصة لإظهار قدرات اللاعبين، وهناك فترة طويلة متبقية على انطلاق البطولة، وطموحاتنا كبيرة في المنافسة بشكل عام، ونضع نصب أعيننا على إحراز البطولات والوصول إلى أفضل ما يكون".

وأتم تصريحاته: "الفريق لديه مباراة هامة ضد أورلاندو وسيتم غلق صفحة القرعة تماما، كما أن تركيزنا منصب على العمل لتخطى منافسنا الجنوب أفريقي في دور المجموعات، والجمهور يمثل الدافع الأكبر للفوز بجميع المباريات، ومنظومة الكرة بالنادي تعمل على إسعادهم".

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