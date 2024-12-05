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الإسماعيلي يهزم شباب دمياط وديًا بثنائية استعدادًا لكأس الرابطة

05:58 م الخميس 05 ديسمبر 2024

الإسماعيلي يهزم شباب دمياط وديًا بثنائية استعدادًا

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كتبت - نهى خورشيد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا على نظيره شباب دمياط بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد الدروايش ضمن استعدادات الأصفر لمواجهة حرس الحدود في بطولة كأس الرابطة.

افتتح عبدالله محمد التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 28 من زمن المباراة، بينما أضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وكان الإسماعيلي بدأ اللقاء بتشكيل مكون من كمال السيد في حراسة المرمى، ومحمد بيومي، وعبدالله محمد، وعبدالله السعيد، وإبراهيم عبدالعال، وعبدالرحمن الدح، ومحمد عبد السميع، ومروان حمدي، وعمر القط، وعلي الملواني، ومحمد زيدان.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الإسماعيلي نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجاري على ملعب برج العرب، في إطار الجولة الأولى من منافسات كأس الرابطة.

الإسماعيلي شباب دمياط كأس الرابطة
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