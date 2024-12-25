"بعد تعرضه لضيق تنفس".. طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل حالة محمد عمار

كتبت - نهى خورشيد

كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، تطورات الحالة الصحية لمحمد عمار، مدافع

الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش.

وكان محمد عمار خرج من لقاء الإسماعيلي أمام حرس الحدود، منقولا على سيارة إسعاف بعد تعرضه لضيق تنفس.

وأوضح الباز، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن اللاعب عانى من نزلة برد شديدة تسببت في تعرضه لضيق تنفس أثناء المباراة، مما دفع الجهاز الفني إلى استبداله كإجراء احترازي لتجنب أي مضاعفات صحية.

وأكد طبيب الإسماعيلي أن حالة اللاعب لا تدعو للقلق، مشيرًا إلى أنه سيعود للتدريبات بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة، فور التأكد من تعافيه التام.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالإسماعيلي تعادل إيجابياً مع حرس الحدود بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.