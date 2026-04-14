طالب توفيق السيد، الخبير التحكيمي، برحيل أوسكار رويز من منصبه، محمّلًا إياه مسؤولية الأزمات التحكيمية المتكررة في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأكد السيد، في تصريحات تلفزيونية، أن رويز يتحمل الجزء الأكبر من حالة الجدل، خاصة بعد أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وأوضح أنه تفاجأ بإسناد اللقاء للحكم محمود وفا، رغم إدارته مباراة سابقة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن ضغط المباريات على الحكام وصل لحد إدارتهم 3 أو 4 مواجهات في أسبوع واحد، وهو ما وصفه بسوء إدارة واضح.

كما انتقد طريقة تعامل اتحاد الكرة مع أزمة حضور وفد الأهلي لجلسة الاستماع لتقنية الفيديو، مؤكدًا أن الأمر تم تضخيمه دون داعٍ، وكان يمكن حسمه بسهولة.

اتهامات أخلاقية لرئيس لجنة الحكام

وتطرق توفيق السيد إلى الجدل المثار حول أوسكار رويز، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن اتهامات أخلاقية ضده جاء من خلال تقارير منشورة في وسائل إعلام مختلفة.

وقال السيد: "هذا الكلام منتشر ومعروف، واطلعت عليه في الصحف، وهناك تقارير تشير إلى وجود قضايا تتعلق بالتحرش".

وأختتم: "في حال ثبوت مثل هذه الاتهامات، فلا بد من اتخاذ قرار فوري برحيله عن منصبه".