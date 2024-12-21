التعادل السلبي يحسم مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

واجه غزل المحلة منافسه الاتحاد السكندري اليوم السبت 21 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت مباراة الاتحاد السكندري والغزل بالتعادل السلبي على ملعب استاد المحلة.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط بينما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط فقط.

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