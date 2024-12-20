أول ظهور لعمر كمال عبد الواحد بعد "غرز اليد"

كتبت-هند عواد:

ظهر عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى، في مران الفريق اليوم، بعد تعرضه للإصابة بقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد.

وشارك عمر كمال عبدالواحد في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم، وارتدى دعامة للرسغ، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للأهلي.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن محمد رمضان المدير الرياضي بالأهلي، في وقت سابق، تعرض عمر كمال عبد الواحد، للإصابة نتيجة انزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد.

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