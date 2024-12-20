لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

زد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

بلد الوليد

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

أول ظهور لعمر كمال عبد الواحد بعد "غرز اليد"

02:34 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

عمر كمال عبد الواحد (4)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

ظهر عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى، في مران الفريق اليوم، بعد تعرضه للإصابة بقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد.

وشارك عمر كمال عبدالواحد في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم، وارتدى دعامة للرسغ، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للأهلي.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن محمد رمضان المدير الرياضي بالأهلي، في وقت سابق، تعرض عمر كمال عبد الواحد، للإصابة نتيجة انزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد.

عمر كمال عبد الواحد

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

عمر كمال عبد الواحد تدريبات الأهلي الأهلي أول ظهور لعمر كمال عبدالواحد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سيف الجزيري: علي معلول أسطورة من أساطير إفريقيا وليس الأهلي فقط

إعلان

إعلان

ضحايا الفيضة الصغرى.. ننشر أسماء 26 مصابًا في 3 حوادث مروعة بالإسكندرية - صور