"تتويج قاري وإخفاق عالمي".. ماذا قدم النادي الأهلي في عام 2024؟

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خاض النادي الأهلي موسمًا رياضيًا حافلًا بالتحديات والإنجازات في عام 2024، جعلته محط أنظار عشاق كرة القدم في مصر وخارجها، وعلى الرغم من الضغوط الهائلة التي واجهها الفريق على المستويين المحلي والدولي، تمكن من إثبات جدارته كواحد من أعظم الأندية الإفريقية والعربية.

كان موسم 2024 بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الأهلي، حيث نجح في التتويج بخمس بطولات مميزة، معززًا مكانته على قمة الهرم الكروي، إلا أن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود، إذ عانى الفريق من إخفاقات في عدة بطولات أثرت على طموحاته بتحقيق المزيد من الألقاب.

في هذا التقرير، نستعرض رحلة الأهلي خلال موسم مليء بالمجد والتحديات، ما بين لحظات التتويج والانكسار.

الأهلي يتوج بـ 5 بطولات هذا الموسم

الدوري المصري الممتاز

انتزع الأهلي لقب الدوري بعد صراع قوي ومثير مع فريق بيراميدز استمر حتى الجولات الأخيرة، مؤكدًا هيمنته على الكرة المصرية برصيد 44 لقب دوري.

الأهلي بطلاً لكأس مصر

حقق الأهلي لقب كأس مصر بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-0 في العاصمة السعودية الرياض، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للمارد الأحمر.

دوري أبطال أفريقيا

توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في مايو 2024، بعد فوزه على الترجي التونسي، مضيفًا اللقب الـثاني عشر له في البطولة القارية الأهم.

كأس السوبر المصري

في أكتوبر 2024، حسم الأهلي لقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد مباراة ماراثونية انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح.

كأس أبطال (أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ):

أضاف الأهلي لقبًا جديدًا إلى خزائنه بفوزه بكأس أبطال القارات على فريق العين الإماراتي بنتيجة 3-0 في مباراة أقيمت بالقاهرة.

الإخفاقات خلال الموسم

رغم الإنجازات، لم يخلُ الموسم من خيبات الأمل، حيث خسر الأهلي أربعة ألقاب كان ينافس عليها:

كأس السوبر الأفريقي

تعرض الأهلي لخسارة مؤلمة أمام غريمه الزمالك بركلات الترجيح، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وغياب الحسم في الوقت الأصلي.

كأس مصر 2024 وكأس رابطة الأندية

انسحب الأهلي من هاتين البطولتين، في قرار أثار الجدل لكنه عكس رغبة النادي في التركيز على البطولات الأكبر بسبب ضغط المباريات.

كأس التحدي

خسر الأهلي اللقب بركلات الترجيح أمام فريق باتشوكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، في مباراة أكدت قوة المنافس وصعوبة التحدي أمام الأندية العالمية.