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5 صور من غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

07:03 م الخميس 19 ديسمبر 2024
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    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة سيراميا (7) - Copy
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    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة سيراميا (4)
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    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة سيراميا (5) - Copy
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    غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة سيراميا (8)
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على "فيس بوك"، عدد من الصور الخاصة بغرفة ملابس الفريق، قبل بداية الملابس.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط جمعهم من 4 مباريات، فيما يأتي سيراميكا في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط جمعهم من نفس عدد المباريات.

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