مدرب يد الأهلي لمصراوي: "أحمد عادل سينضم لنادي فيزيم المجري"

كتب-مراسل مصراوي:

كشف محمد إبراهيم المدرب العام لفريق لكرة النادي الأهلي، انتقال أحمد عادل لاعب الفريق إلى نادي فيزيم المجري.

وقال محمد إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أحمد عادل سينضم لنادي فيزيم المجري لمدة عامين، بنظام الإعارة، بداية من الموسم المقبل".

وأوضح: "الأهلي وافق على هذه الخطوة لأن النادي المجري فريق كبير، وهذا يعود بالاستفادة على الأهلي مستقبلا وأيضا منتخب مصر، خطوة انتقال اللاعب مهمة للنادي واللاعب والمنتخب".

وأتم محمد إبراهيم تصريحات: "نحن في الأهلي لا نقف أمام طموحات اللاعبين، لأننا نريد أكبر عدد من المحترفين المصريين في أوروبا والدوريات الكبرى في اللعبة".

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