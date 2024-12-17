فتح باب التذاكر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

كتب- محمد خيري:

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب التذاكر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضحت شركة تذكتي، أنه تم فتح باب التذاكر لجماهير الأهلي، لحين نفاذها بالكامل.

جدير بالذكر، أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في أخرى.

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