وكيله: "جوميز اشترى زجاجات مياه للاعبين من ماله الخاص"

كتبت-هند عواد:

تحدث كريم أبو سليمان وكيل أعمال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك، عن واقعة شراء الأخير زجاجات مياه من ماله الخاص للفريق.

وقال كريم أبو سليمان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم يطلب جوميز على الإطلاق إبعاد شخص معين في الإدارة عن اتخاذ أي قرارات، كما أنه اشترى بعض زجاجات المياه من ماله الخاص".

وأضاف: "كان هذا الأمر خلال إحدى المباريات الودية الأخيرة، بسبب عدم توافر أموال، ولم تحدث أي مفاوضات من الزمالك مع بابافاسيليو مدرب الاتحاد السكندري".

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