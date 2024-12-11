أجنبي أم مصري.. مصدر يكشف: كيف يفكر الزمالك بعد رحيل جوميز؟

كتب- مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك ما يفكر فيه أعضاء مجلس إدارة الزمالك بعد رحيل المدير الفني، جوزيه جوميز إلى الفتح السعودي.

وأوضح المصدر، أن مجلس إدارة الزمالك يرفض فكرة التعاقد مع مدير فني مصري، وتم الاتفاق على التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة جوزيه جوميز.

وأشار إلى أنه تم طرح عددًا من أسماء المدربين الأجانب خلال اجتماع مجلس الإدارة، للمفاضلة بينهما، وستشهد الساعات المقبلة بدء مرحلة التفاوض مع أكثر من مدير فني للتعرف على طلباته المادية.

يذكر أن مصدر مطلع أكد لمصراوي، أن أحمد مجدي سيقود الفريق في مباراة الزمالك ضد المصري المقامة في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 15 ديسمبر.