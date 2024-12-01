"مساحتي الآمنة".. احتفال خاص من زوجة وليد سليمان بعيد ميلاده الـ40

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كتبت - نهى خورشيد

احتفلت ياسمين زوجة وليد سليمان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ40.

ونشرت ياسمين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتين على أنغام أغنية أنا من غيرك لابهاء سلطان بتعليق:"صديقي المفضل مساحتي الآمنة كل سنه وانت منور حياتي دمت لي سنداً لا يرحل ولا ينتهى كل سنه وانت جميل يا جميل عقبال العمر كله ليك وانت معايا".

ليرد عليها سليمان في التعليقات:"عمري انتي وسندي وكل حياتي ربنا يخليكي ليا يا كل عمري".