"انتوا اللي عملتوا فيه كدا وبتضيعوه".. الغندور يوجه رسالة نارية بشأن إمام عاشور

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن السوشيال ميديا والإعلام المنتمي الغير محايد السبب فيما وصلنا إليه الأن من مشاكل لا علاقة لها بكرة القدم التي نعرفها.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور: "إمام عاشور ضحية ومظلوم وليس ظالم بسبب شخصيته وما يدور حوله منذ إنضمامه للنادي الأهلي وتحوله من لاعب سابق لنادي الزمالك لحامي الحمى في النادي الأهلي وقائد لجماهيره".

وأضاف: "إمام منذ انضمامه للنادي الأهلي يركز مع السوشيال ميديا ومشاكله لا تتوقف مثل استبعاد من المنتخب لرفضه الجلوس بديلًا وتظاهر بالإصابة واستبعاد من الأهلي حاليًا وغرامة مالية كبيرة، وقبلها ضرب فرد الأمن والتصالح بعدما كان مهدد بالحبس بعد الحكم عليه بـ6 أشهر حبس وقضايا في المحكمة".

وأكمل: "أنتم من فعلتم ذلك في إمام عاشور وما تفعلوه مع كل اللاعبين، إمام موهبة بتضيع نفسها وحوله بعض الأشخاص تساعده على ذلك وبدل من أن يساعده على أن يكون أفضل يبحثون له على مبرر لما يفعله لمجرد التنافس بين زمالك وأهلي أو أهلي وزمالك".

وأتم تصريحاته: "هذا ما يحدث عن طريق السوشيال ميديا التي جننت الناس وعن طريق الإعلام المنتمي الذي يظهر على إنه محايد والذي يبحث عن لوي الحقائق على حسب مصلحته".

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