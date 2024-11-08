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"ثلاثي هجومي".. تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري المصري

04:35 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

فريق سموحة

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، في بطولة الدوري المصري.

ويلاقي سموحة نظيره الزمالك اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

ويدخل سموحة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد ربيعة، إسلام جابر، محمد مصطفى وأبو بكر ليداي.

خط الوسط: محمد متولي، دوكو دودو ومحمود صابر.

خط الهجوم: صامويل أمادي، عبد الكبير الوادي وحسام حسن.

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره البنك الأهلي، في الجولة الأولى بالدوري المصري بنتيجة 3-2، فيما نجح فريق سموحة في تحقيق الفوز على حساب حرس الحدود، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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سموحة مباراة الزمالك وسموحة الزمالك الدوري المصري
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