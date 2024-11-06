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"التشهير والتزوير".. شوبير يكشف تحرك عاجل لمحمد عادل بعد تسريبات إبراهيم فايق

04:24 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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كتب- محمد الميموني:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تحرك الحكم الدولي محمد عادل، للرد على التسجيلات التي نسبت له، مع حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي في المباراة الماضية بالدوري المصري.

وكتب "شوبير" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحكم الدولي محمد عادل تقدم ببلاغين اليوم بتهمتي التشهير والتزوير".

وكان الإعلامي إبراهيم فايق، قام بإذاعة تسريب لتسجيل حديث محمد عادل مع طاقم تحكيم الفار في المباراة الماضية بين الزمالك والبنك الأهلي، بسبب احتساب ركلة جزاء للأبيض.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا واسعا، بعد احتساب ثلاث ضربات جزاء.

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