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"يريد صناعة فتنة".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على تسريب الفار

02:07 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
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كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن حكم الفار ليس له علاقة بقرار محمد عادل في احتساب ركلة الجزاء لصالح الزمالك أمام البنك الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي نص في القانون يستوجب عقاب الحكم في حالة تسريب محادثة الفار.

وقال "التابعي" في تصريحات تلفزيونية لقناة "etc": "الطبيعي أن محمد عادل سيخرج للدفاع عن نفسه، ومن قام بإخراج التسريب للإعلام يريد صناعة (فتنة)، وفي النهاية هناك خطأ واضح يجب التعامل معه بشكل قوي حتى لا يتكرر مستقبلا".

وأضاف: "في قطاعات الناشئين لا يوجد اهتمام واضح، وظاهرة التسنين موجودة، ولم يتم التعامل معها بقوة، يجب أن يتم توقيع عقوبات رادعة، حتى لا يتم التمادي في الأمر، لكن اتحاد الكرة يخاف من بعض الأندية".

جدير بالذكر، أن الإعلامي إبراهيم فايق، قام بإذاعة تسريب محادثات الفار خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي حقق فيها الأبيض الفوز بنتيجة (3\2).

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