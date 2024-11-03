مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"استعدادًا لمواجهة سيراميكا"..الإسماعيلي يتعادل مع منية النصر وديًا

06:21 م الأحد 03 نوفمبر 2024

الإسماعيلي يتعادل مع منية النصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع نظيره منية النصر بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية.

نجح عبدالله محمد في إحراز هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ثم تمكن فريق منية النصر من تحقيق التعادل.

شهدت المباراة مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب، حيث بدأ الفريق بتشكيل ضم: عبدالله جمال في حراسة المرمى، عبدالله السعيد، محمد خطاري، حاتم سكر، عبدالله محمد، هشام محمد، عبدالرحمن الدح، إريك تراوري، عمر القط، محمد زيدان، وعلي الملواني.

وفي الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني عدة تبديلات لإتاحة الفرصة لمزيد من اللاعبين، حيث شارك إبراهيم عبد العال، محمود ياسين أوتاكا، حسن منصور، أحمد أيمن، ومحمد إيهاب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الإسماعيلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، على ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

الاسماعيلي منية النصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"على أنغام حدوته ألمانى"..ملخص سباعية سيدات الزمالك في المصري البورسعيدي بالدوري (صور وفيديو)

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)