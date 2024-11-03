"استعدادًا لمواجهة سيراميكا"..الإسماعيلي يتعادل مع منية النصر وديًا

كتبت - نهى خورشيد



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع نظيره منية النصر بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية.

نجح عبدالله محمد في إحراز هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ثم تمكن فريق منية النصر من تحقيق التعادل.

شهدت المباراة مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب، حيث بدأ الفريق بتشكيل ضم: عبدالله جمال في حراسة المرمى، عبدالله السعيد، محمد خطاري، حاتم سكر، عبدالله محمد، هشام محمد، عبدالرحمن الدح، إريك تراوري، عمر القط، محمد زيدان، وعلي الملواني.

وفي الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني عدة تبديلات لإتاحة الفرصة لمزيد من اللاعبين، حيث شارك إبراهيم عبد العال، محمود ياسين أوتاكا، حسن منصور، أحمد أيمن، ومحمد إيهاب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الإسماعيلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، على ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.