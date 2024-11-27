"ليس القاضية".. 10 صور للهدف التاريخي المنسي لأفشة مع الأهلي

كتب - يوسف محمد:

عند ذكر اسم محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فيكون أول ما يأتي على ذهن أي مشجع أهلاوي، هو هدفه في نهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، في مرمى نادي الزمالك، الذي منح المارد الأحمر لقب البطولة بعد غياب لمدة 7 سنوات.

وعلى الرغم من أن هدف نهائي دوري الأبطال أمام الزمالك، الذي أحرزه محمد مجدى أفشة في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد الهدف الأهم في تاريخ نجم الأهلي، خاصة أنه ساهم في تتويج المارد الأحمر باللقب بعد غياب لمدة 7 سنوات، إلا أن صاحب 28 عاماً، كان له العديد من الأهداف المؤثرة في مشوار المارد الأحمر في البطولة.

وأحد أهم الأهداف التي أحرزها صاحب ال 28 عاماً، والتي تنساها الكثير من الجماهير بعد تتويج المارد الأحمر بالقب، هو هدف أفشة في مرمى الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال عام 2020.

وكان محمد مجدى أفشة سجل هدف المارد الأحمر الأول، في مرمى الهلال السوداني في اللقاء الذي أقيم، على ستاد "الجوهرة الزرقاء، في السودان، ليسجل صاحب الـ 28 عاماً هدفاً تاريخياً للمارد الأحمر في البطولة.

وهدف أفشة الذي سجله في مرمى الهلال، في 1 فبراير 2020 بمرمى الهلال السوداني، كان هدفاً تاريخياً لكونه الهدف الأول في تاريخ المارد الأحمر داخل السودان.

ويذكر أن هدف أفشة ساهم أيضاً في صعود المارد الأحمر، إلى دور ال 16 من البطولة بعد انتهاء اللقاء أمام الهلال السودانى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

والجدير بالذكر أن جماهير المارد الأحمر، تحتفل اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، بذكر التتويج بلقب دوري أفريقيا على حساب الزمالك، الذي أقيم يوم 27 نوفمبر عام 2020، على ستاد القاهرة، وانتهى لصالح المارد الأحمر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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