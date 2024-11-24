مصدر يكشف سبب عدم مشاركة رضا سليم مع الأهلي

أول رد فعل لمحمد صلاح بعد تسجيله هدفين اليوم والجمهور يعلق

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن السبب وراء عدم مشاركة اللاعب المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كولر ينتظر عودة رضا سليم لمستواه المعروف والذي كان عليه عند بداية انضمامه إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "عند سؤال السويسري من قبل لجنة التخطيط بالنادي، عن عدم مشاركة رضا سليم بشكل كبير مع الفريق، أكد كولر أنه ينتظر عودة اللاعب لمستواه الذي ظهر به في بدايته مع الفريق الموسم الماضي".

وانضم رضا سليم إلى النادي الأهلي، في يوليو 2023 قادماً من فريق الجيش الملكي المغربي.

وشارك رضا سليم رفقة النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في 5 مباريات، لم يسجل أو يصنع أي هدف خلالهم.

أقرأ أيضاً:

شاهد هدفي صلاح في مرمى ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

25 صورة من تدريبات الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدچان