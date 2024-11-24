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مصدر يكشف سبب عدم مشاركة رضا سليم مع الأهلي

08:31 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    رضا سليم من الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري
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    رضا سليم وأشرف داري من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    رضا سليم
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    رضا سليم وعمر كمال
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    رضا سليم
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    رضا سليم
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    رضا سليم
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    رضا سليم
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    رضا سليم من مران الأهلي
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    رضا سليم لاعب النادي الأهلي
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    رضا سليم
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    رضا سليم لاعب نادي الأهلي
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    رضا سليم لاعب الأهلي
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    رضا سليم
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
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    السويسري مارسيل كولر
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 25 صورة
    السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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    مارسيل كولر
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    مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن السبب وراء عدم مشاركة اللاعب المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كولر ينتظر عودة رضا سليم لمستواه المعروف والذي كان عليه عند بداية انضمامه إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "عند سؤال السويسري من قبل لجنة التخطيط بالنادي، عن عدم مشاركة رضا سليم بشكل كبير مع الفريق، أكد كولر أنه ينتظر عودة اللاعب لمستواه الذي ظهر به في بدايته مع الفريق الموسم الماضي".

وانضم رضا سليم إلى النادي الأهلي، في يوليو 2023 قادماً من فريق الجيش الملكي المغربي.

وشارك رضا سليم رفقة النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في 5 مباريات، لم يسجل أو يصنع أي هدف خلالهم.

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