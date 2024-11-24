5 صور من ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي

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كتب ـ محمد الميموني:

خاض فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد 24 نوفمبر،تدريباته بقيادة السويسري مارسيل كولر قبل مواجهة أبيدجان في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وظهر اللاعب أشرف داري اليوم في تدريبات الأهلي اليوم حيث بدأ الجري حول الملعب للاستشفاء

ويلتقي الأهلي مع نظيره ستاد أبيدجان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا 2024/25.