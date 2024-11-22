"خضع لعمليتين".. تطورات الحالة الصحية لمحمد طارق عضو الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد ماهر الطبيب المعالج لمحمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي يوجد في المستشفى حاليا، متأثرا بنشوب حريق في منزله، يوم الأحد الماضي.

وقال أحمد ماهر في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الأمور مستقرة حاليا، وقمنا باستقبال محمد طارق في المستشفى يوم الأحد فور وصوله وأجرينا الإجراءات اللازمة والإسعافات الأولية".

وأضاف: "خلال نصف ساعة دخل محمد طارق العناية المركزة، في الفترة الأولى كنا نخشى احتياجنا للتنفس الاصطناعي بسبب استنشاقه للدخان الناتج عن الحريق، ولكن الحمد لله لم نحتاج لذلك".

وأتم ماهر تصريحات: "طارق خضع لعمليتين تقشير للأنسجة التالفة من الحروق، واليوم خرج من العناية المركزة ودخل غرفة عادية لاستكمال مراحل العلاج".

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