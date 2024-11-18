ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا

كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا غدا الثلاثاء 19 نوفمبر، ضمن المنافسات المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024/25 بالمغرب.

وخاض منتخب مصر مباراة ضد كاب فيردي في الجولة قبل الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (1ـ1) يوم الجمعة الماضية.

وتصدر الفراعنة المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب 2025.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل الجولة الأخيرة

1.منتخب مصر (13) نقطة

2.منتخب بوتسوانا (7) نقطة

3.الرأس الأخضر (4) نقاط

4.موريتانيا (4) نقاط