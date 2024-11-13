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5 صور لاستعراض مصطفى شوبير مهارته في التحكم بكرة تنس

08:05 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير حارس منتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير يستعرض مهاراته
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير حارس الأهلي والمنتخب المصري
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كتب - يوسف محمد:

حرص مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر الأول، على استعراض مهاراته، خلال تواجده في المران الجماعي للفراعنة اليوم، استعداداً لمواجهة كاب فيردي.

ونشر مصطفى شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو خلال قيامه باستعراض مهارة التحكم بالكرة وهو ينطق كرة التنس في الملعب.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره كاب فيردي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

والجدير بالذكر أن المنتخب المصري، ضمن الصعود إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد تحقيق الفوز في الأربع مباريات التي خاضهم بالتصفيات، حتى الآن.

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مصطفى شوبير الأهلي
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