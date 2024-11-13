"فورا من غير تردد".. نجم الزمالك السابق يطالب برحيل زيزو

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كتب- محمد خيري:

طالب أحمد الميرغني، نجم الزمالك السابق، برحيل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأبيض، لتحقيق الاستفادة المالية.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي نادي خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

وقال الميرغني في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "أرى أنه إذا جاء عرض مالي كبير لبيع زيزو يجيب رحيله فورا دون تردد".

أكمل: "رغبتي في رحيل زيزو من أجل تحقيق أكبر استفادة مالية للقلعة البيضاء بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته: "أتمنى أن يستفيد نادي الزمالك من بيع زيزو لأنه سينعش خزينة نادي الزمالك ماليا، خاصة وأنه في حال عدم تجديد عقده سيرحل مع نهاية الموسم مجانا".

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