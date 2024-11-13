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كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن رغبته في تعاقد الفريق مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "على معلول قادرا على استعادة مكانه كأساسي في الأهلي على حساب يحيى عطية الله".

وأضاف: "كما أنني أرحب بتواجد بيرسي تاو في الزمالك، لأنه لاعبا كبيرا ولديه خبرات ويعرف الدوري المصري بشكل جيد".

وأتم تصريحاته: "جوميز مدرب كبير ويجب على إدارة الزمالك أن يصلوا معه إلى اتفاق من أجل إكمال مشروعه مع النادي".

وينتهي عقد بيرسي تاو مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

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