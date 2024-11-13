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ميدو يرحب بانضمام لاعب الأهلي إلى الزمالك

09:50 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي وإمام وكهربا من رمان الأهلي
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    بيرسي اتو
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    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن رغبته في تعاقد الفريق مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "على معلول قادرا على استعادة مكانه كأساسي في الأهلي على حساب يحيى عطية الله".

وأضاف: "كما أنني أرحب بتواجد بيرسي تاو في الزمالك، لأنه لاعبا كبيرا ولديه خبرات ويعرف الدوري المصري بشكل جيد".

وأتم تصريحاته: "جوميز مدرب كبير ويجب على إدارة الزمالك أن يصلوا معه إلى اتفاق من أجل إكمال مشروعه مع النادي".

وينتهي عقد بيرسي تاو مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

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بيرسي تاو الأهلي ميدو الزمالك
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