استدعاء خماسي الزمالك لمنتخبي 2005 و2008
كتب- محمد خيري:
تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 5 لاعبين للانضمام لمنتخبي منتخب مصر مواليد 2008، 2005 استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا 2024 المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.
وتضم قائمة اللاعبين كل من :-
-عمر عبد العزيز "حارس مرمى"
-محمد حمد "جناح هجومي"
-معاذ محمد "مدافع"
وينطلق معسكر منتخب مصر المغلق خلال الفترة من 31 أكتوبر ويستمر حتى يوم 7 نوفمبر المقبل بالقاهرة.
ومن المقرر، أن يتوجه منتخب مصر عقب انتهاء المعسكر المغلق إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المقرر لها خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 24 من نفس الشهر.
وفي المقابل تم استدعاء الثنائي محمد إبراهيم ومحمد السيد للانضمام لمنتخب 2005.
اقرأ أيضا:
فتوح مفاجأة جوميز أمام البنك الأهلي في افتتاح الدوري
فيديو قد يعجبك: