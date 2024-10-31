مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

استدعاء خماسي الزمالك لمنتخبي 2005 و2008

10:40 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 5 لاعبين للانضمام لمنتخبي منتخب مصر مواليد 2008، 2005 استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا 2024 المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وتضم قائمة اللاعبين كل من :-

-عمر عبد العزيز "حارس مرمى"

-محمد حمد "جناح هجومي"

-معاذ محمد "مدافع"

وينطلق معسكر منتخب مصر المغلق خلال الفترة من 31 أكتوبر ويستمر حتى يوم 7 نوفمبر المقبل بالقاهرة.

ومن المقرر، أن يتوجه منتخب مصر عقب انتهاء المعسكر المغلق إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المقرر لها خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 24 من نفس الشهر.

وفي المقابل تم استدعاء الثنائي محمد إبراهيم ومحمد السيد للانضمام لمنتخب 2005.

اقرأ أيضا:

فتوح مفاجأة جوميز أمام البنك الأهلي في افتتاح الدوري

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إبراهيم نور الدين يكشف أسباب تراجعه عن الاستقالة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)