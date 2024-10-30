فايلر: "كنت أتحدث دائما عن الخطيب في أوروبا"

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتبت-هند عواد:

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، عن تتويج الفريق بكأس القارات الثلاث، آسيا، أفريقيا وأوقيانوسيا، بالفوز على العين الإماراتي بنتيجة 3-0.

وقال فايلر في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي يمتلك سمعة رائعة حول العالم فهو يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وشاهدت ذلك عندما كنت مدربا للفريق، هذا النادي يعيش على الجمهور، وجمهوره هو أقوى جزء في منظومة النادي الأهلي".

وأضاف: "تعبيرات محمد الشناوي كانت رائعة جدا وقت رفع كأس البطولة عندما ترك الكأس للخطيب ليرفعه وكانت لقطة عظيمة ومستحقة لرئيس النادي الأهلي".

وأتم تصريحاته: "كنت أتحدث دائما عن الخطيب وأنا في أوروبا بشكل عظيم ويعطي الثقة لأي مدرب يعمل في النادي، فهو كان لاعبا عظيما وكبيرا وكرئيس يقود النادي بشكل لا تراه في أي مكان آخر، سأظل دائما من جمهور النادي الأهلي وأتمنى لهم السعادة".

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