"بعد خسارة السوبر".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهزيمة بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، من نظيره الأهلي، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي تمكن من حصد لقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره البنك الأهلي، يوم 1 فبراير القادم، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

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