"بعد خسارة السوبر".. موعد مباراة الزمالك المقبلة
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كتب - يوسف محمد:
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهزيمة بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، من نظيره الأهلي، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.
وكان الأهلي تمكن من حصد لقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.
موعد مباراة الزمالك المقبلة:
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره البنك الأهلي، يوم 1 فبراير القادم، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".
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