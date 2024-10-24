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"بعد خسارة السوبر".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

11:56 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    الأهلي ضد الزمالك
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    فريق الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهزيمة بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، من نظيره الأهلي، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي تمكن من حصد لقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره البنك الأهلي، يوم 1 فبراير القادم، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

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