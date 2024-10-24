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السوبر المصري.. التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز وسيراميكا

02:58 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    فريق بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كليوباترا في في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، في العاصمة أبوظبي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بالسوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - علي جبر - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد سامي - طارق علاء -محمود دونجا - دودو الجباس - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - صديق إيجولا

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وفي المقابل، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - رجب نبيل - أحمد عابدين - إبراهيم محمد -حسين السيد - محمد صادق - أحمد بلحاج - أيمن موكا - چون ايبوكا.

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بيراميدز فريق بيراميدز نادي بيراميدز سيراميكا كليوباترا السوبر المصري
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