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أول تعليق لمصطفى شوبير بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا (صور)

02:35 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024
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  • عرض 2 صورة
    مصطفى شوبير
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كتب - محمد الميموني:

علق مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، على تأهل فريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره نادي سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "محمد بن زايد"، في دولة الإمارات.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع، تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من المباراة وعلق عليها: "الحمد لله".

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري، في نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

النادي الأهلي مصطفى شوبير السوبر المصري الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي المقبلة
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