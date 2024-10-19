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ظروفه أفضل.. أحمد سليمان يتحدث عن طريق الأهلي والزمالك في السوبر المصري

11:21 ص السبت 19 أكتوبر 2024
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كتبت-هند عواد:

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، تفوق الأهلي على الأبيض من ناحية الظروف، في السوبر المصري للأبطال، خلال الفترة من 20 لـ24 أكتوبر الحالي.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "ظروف الأهلي أفضل منا، لأنه سيلعب مباراة سيراميكا في الليل، ونحن نواجه بيراميدز في الخامسة، ولكن الزمالك دائما يحب التحديات".

وأضاف: "نحن هنا بعد بطولة السوبر الأفريقي، ونحن أبطال والزمالك يطل أبطال القارة وسنلعب السوبر المحلي، بمستوى أقل".

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في الرابعة وخمس دقائق مساء غدا الأحد، في نصف النهائي، فيما يلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء نفس اليوم.

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أحمد سليمان السوبر المصري الزمالك الأهلي
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