كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

2 1
14:30

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

6 1
15:30

بنما

فانتازي.. ارتفاع سعر إيرلينج هالاند

كتب : محمد القرش

05:35 م 11/11/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

ارتفع سعر نجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

هالاند (مانشستر سيتي) 14.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لويس سكلي (أرسنال) 5.1 مليون جنيه إسترليني

إيان ماتسن (أستون فيلا) 4.2 مليون جنيه إسترليني

جايدون أنتوني (بيرنلي) 5.6 مليون جنيه إسترليني

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

باتريك دورجو (مانشستر يونايتد) 4.2 مليون جنيه إسترليني

