مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

- -
16:05

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

دون صلاح.. أفضل فريق في الجولة 23 من فانتازي الدوري الإنجليزي

02:56 م الإثنين 27 يناير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الـ23 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد، بمباراة فوز مانشستر يونايتد على فولهام بهدف نظيف.

وشهدت الجولة تألق مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، حيث سجل هدفين في الفوز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف.

أفضل 11 لاعبا بالجولة 23 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال - 9 نقاط).

خط الدفاع: مارتينيز (اليونايتد - 15 نقطة) - إيميرسون (وست هام - 10 نقاط) - ساليبا (أرسنال - 9 نقاط).

خط الوسط: دانجو واتارا (بورنموث - 21 نقطة) - كلويفرت (بورنموث - 13 نقطة) - سوبوسلاي (ليفربول - 13 نقطة) - كيفن شايد (برينتفورد - 11 نقطة).

خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 13 نقطة) - جاكبو (ليفربول - 16 نقطة) - هالاند (السيتي - 12 نقطة).

اقرأ أيضًا:

كم نقطة حققها مرموش وصلاح في الجولة 23 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

فانتازي.. انخفاض سعر 10 لاعبين اليوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي الجولة 23 من فانتازي الدوري الإنجليزي هالاند إيزاك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

آلاف الفلسطينيين يتحدون ترامب والاحتلال ويعودون للشمال سيرًا على الأقدام (فيديو وصور)