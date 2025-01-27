دون صلاح.. أفضل فريق في الجولة 23 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الـ23 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد، بمباراة فوز مانشستر يونايتد على فولهام بهدف نظيف.

وشهدت الجولة تألق مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، حيث سجل هدفين في الفوز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف.

أفضل 11 لاعبا بالجولة 23 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال - 9 نقاط).

خط الدفاع: مارتينيز (اليونايتد - 15 نقطة) - إيميرسون (وست هام - 10 نقاط) - ساليبا (أرسنال - 9 نقاط).

خط الوسط: دانجو واتارا (بورنموث - 21 نقطة) - كلويفرت (بورنموث - 13 نقطة) - سوبوسلاي (ليفربول - 13 نقطة) - كيفن شايد (برينتفورد - 11 نقطة).

خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 13 نقطة) - جاكبو (ليفربول - 16 نقطة) - هالاند (السيتي - 12 نقطة).

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