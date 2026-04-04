الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

بمساعدة مدرب الزمالك السابق.. الأهلي يقترب من إنجاز تاريخي في الدوري المصري السيدات

كتب : هند عواد

01:43 م 04/04/2026

منة طارق لاعبة الأهلي

يمكن أن يحسم الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لقب الدوري المصري للسيدات الأول في مسيرته، مساء اليوم، بمساعدة مدرب الزمالك السابق.

الأهلي يتصدر الدوري المصري للسيدات

تصدر الأهلي جدول ترتيب بالدوري المصري للسيدات، بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، إذ ارتفع رصيده إلى النقطة 71، متساويا مع مسار حامل اللقب بنفس عدد النقاط.

ويتفوق الأهلي على مسار بفارق الأهداف، إذ يصل فارق الأهداف للأهلي 118 مقابل 95 لصالح مسار.

المباريات المتقبلة للأهلي

يتبقى للأهلي 4 مواجهات في الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، ضد بيراميدز وإنبي ووادي دجلة ومودرن سبورت.

الأهلي يقترب من اللقب الأول بمساعدة مدرب الزمالك

يمكن أن يحسم الأهلي اللقب، في حالة فوزه في المباريات المتبقية، بشرط هزيمة مساء من زد، في اللقاء الذي يجمعهما بعد قليل.

ويقود زد عادل حسين المدير الفني السابق لسيدات الزمالك، والذي كان سببا في حرمان الأهلي من اللقب الموسم الماضي، بعدما تعادل معه سلبيا في مباراة الدور الثاني.

