بيراميدز يواجه خطر الهبوط في الدوري المصري للسيدات

يواجه الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي بيراميدز، خطر الهبوط لدوري القسم الثاني.

هزيمة جديدة لبيراميدز

تعرض بيراميدز لهزيمة جديدة، عندما خسر من البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

ولم يحقق سيدات بيراميدز الفوز في الموسم الحالي من الدوري المصري، سوى في 3 مباريات فقط، وذلك على الطيران ذهابا وإيابا واتحاد بسيون في الدور الأول.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة فقط، من 3 انتصارات و 16 هزيمة و7 تعادلات.

بيراميدز يواجه شبح الهبوط

يتبقى لبيراميدز 4 مباريات فقط عل نهاية الموسم، أمام الأهلي والمصري البورسعيدي والمقاولون العرب وزد.

ويحتاج بيراميدز للفوز على الأقل في 3 مباريات للهروب من حسبة الهبوط ونتائج الفرق الأخرى.

ويحتل الطيران المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين، وفي المركز قبل الأخير يأتي اتحاد بسيون بـ5 نقاط.

وفي الجولة المقبلة من الدوري المصري للسيدات، في حالة فوز بيراميدز وهزيمة أو تعادل الطيران واتحاد بسيون، سيهبط الثنائي الأخير رسميا.

